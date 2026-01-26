¿Qué dicen gremios en el Quindío sobre medidas arancelarias entre Colombia y Ecuador?

Presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío

Armenia

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío advirtió sobre los posibles impactos que podría generar la coyuntura comercial entre Colombia y Ecuador, tras las medidas arancelarias que actualmente afectan el intercambio entre ambos países.

El presidente de la Cámara de comercio de Armenia y el Quindío, Rodrigo Estrada Reveiz, señaló que, aunque Ecuador no figura como el principal socio comercial del departamento, destacó que existen riesgos concretos para varios empresarios quindianos con presencia en ese mercado.

De acuerdo con las cifras entregadas por la entidad, durante el periodo 2024–2025 las exportaciones del Quindío hacia Ecuador alcanzaron los 2,3 millones de dólares, lo que equivale al 0,44 % del total departamental.

Si bien se trata de un porcentaje reducido, la situación impacta de manera directa a cerca de 12 empresas exportadoras y a más de 60 compañías que mantienen algún nivel de relación comercial, especialmente en sectores como agroindustria, alimentos, café, plásticos y manufacturas.

“En relación con la dificultad que hay actualmente Ecuador - Colombia por el tema de aranceles, desde la Cámara de Comercio de Armenia indiscutiblemente estamos pendientes del tema y si bien no se trata de nuestro socio principal, sí existen lógicamente riesgos reales para nuestros empresarios", mencionó el presidente de la Cámara de Comercio.

Añadió: “No hay duda que afecta cerca de 12 empresas exportadoras directas y más de 60 empresas con algún nivel que tienen de esa exportación comercial. Sector de agroindustria, sector de alimentos, sector de plástico, sector de café, sector de manufacturas donde pueden tener lógicamente alteraciones y dificultades y un impacto negativo desde el punto de vista comercial".

Asimismo, destacó: “Como lo hemos dicho, Ecuador no es el socio principal comercial, pero sí es importante lógicamente decir que nuestra relación comercial entre compra y venta es positiva para el Quindío. En los empresarios han expresado indiscutiblemente su preocupación y algunos de ellos se comenta de riesgo posible de incremento en el tema del contrabando".

El gremio también alertó sobre la preocupación manifestada por algunos empresarios frente al riesgo de un posible incremento del contrabando como consecuencia de las restricciones arancelarias.