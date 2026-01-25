Más de 20 celulares incautados en Bogotá, con reportes de hurto y adulteración de sistemas

La Policía de Bogotá incautó 24 celulares que tenían reportes de hurtos o con alteraciones en sus sistemas informáticos, en dos centros comerciales y en puestos de ventas informales en la calle 13 entre carreras 14 y 17, en el centro de Bogotá.

“Estos celulares estaban ocultos en carretillas de vendedores informales, dedicados a la venta de accesorios y equipos móviles usados. Durante estos operativos se revisaron más de 70 celulares y varios equipos hurtados contaban con denuncia”, explicó la teniente coronel Eliana Hernández, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá.

Por su parte, las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer la procedencia de los teléfonos, así como la responsabilidad judicial de las personas implicadas.

Durante el primer mes de 2026 se ha logrado la reducción del 20% en el delito de hurto de celulares y se han recuperado 122 dispositivos móviles.