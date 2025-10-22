Alias ‘Satanás’, jefe del Tren de Aragua fue acusado formalmente después de año y medio

EL DATO DE JOSE ANDRES - CARACOL RADIO

Después de año y medio de aplazamientos y que 13 fiscales pasaran por el proceso, se reactivó el caso en contra de José Manuel Vera Sulbarán, alias ‘Satanás, jefe de las bandas criminales ‘El Tren de Aragua’ y ‘Los Satanás’. Caracol Radio conoció que, hace un par de días fue acusado foralmente.

Este jefe criminal va a juicio por los delitos de concierto para delinquir, extorsión agravada, desplazamiento forzado, tráfico de armas y homicidio agravado.

Desde febrero de este año, la Fiscalía había abandonado el proceso y solo hasta hace un mes se asignó a un nuevo fiscal.

“Continuando con el trámite de la sesión pasada, la Fiscalía solicitó un aplazamiento, una suspensión de la audiencia para responder a algunos interrogantes que el despacho había realizado conforme a la calificación jurídica de los hechos que estaba sustentando con la formulación de la acusación”, recalcó la juez.

La alerta del nuevo fiscal

Ese nuevo fiscal hizo las correcciones que solicitaron la procuraduría y el juzgado. Advirtió que a pesar de que varios de los jefes de esas dos bandas criminales están tras las rejas, siguen ejerciendo terror en varias localidades de Bogotá.

“¿Cuál es la función de esta organización que se ha mantenido desde el año 2019, pese a esas judicializaciones? el modus operandi consiste en realizar llamadas extorsivas desde números extranjeros, envío de mensajes intimidatorios por whatsapp y la entrega de panfletos alusivos a la organización Satanás”, indicó el fiscal.

Para el 15 de enero de 2026 quedó programada la audiencia de preparatoria de juicio.

El nuevo fiscal ya se puso al frente del caso

En septiembre pasado el ente acusador asignó un nuevo fiscal para que se encargue de ese caso de alias ‘Satanás’ que llevaba año y medio estancado, además de otros procesos de coyuntura nacional que se adelantan ante el juzgado Primero Especializado de Bogotá.

Se trata del fiscal 11 Especializado de Bogotá Jaime Reyes Cala, quien previo a las audiencias se presentó ante el juzgado para ponerse al frente de varios procesos que no registraban avances.