Alcaldía de Bogotá rechaza “instrumentalización” de humedales por parte de candidatos políticos

No todo se vale en las campañas políticas de las próximas elecciones al Congreso de la República, ese es el llamado de atención que hace la Alcaldía de Bogotá a los candidatos tras el último episodio que sucedió en el humedal Juan Amarillo en el norte de la ciudad.

El candidato a la Cámara de Representantes, Nicolás de Francisco, subió contenido a sus redes sociales en el que se evidencia que se metió al humedal Juan Amarillo, “para sacar toda esta basura que por años ha contaminado este cuerpo de agua que debería estar al servicio de los ciudadanos”, señaló.

Secretaría de Ambiente se pronunció

Ante estos hechos, la secretaria de Ambiente, Adriana Soto, indicó que el candidato está violando las normas.

“No todo vale, candidato. Lo que usted hizo infringe las reglas que protegen los ecosistemas que usted, supuestamente, quiere proteger. Para terminar, los residuos retirados los dejó abandonados en el espacio público”, escribió la secretaria en su cuenta de X.

Añadió que el candidato expuso a un alto riesgo a todos los que ingresaron al humedal en una de sus zonas más profundas, desatendiendo las indicaciones de los vigilantes del humedal.

Asimismo, rechazó la instrumentalización política de los humedales y aprovechó para afirmar que el candidato también infringe las normas con los afiches políticos que pone en el espacio público.

“La Secretaría de Ambiente realiza permanentemente jornadas de limpieza en los espejos de agua de los humedales de la mano del Acueducto, con equipos y dotación especial. Cuando quiera, puede participar de esas jornadas, en vez de incumplir las normas”, sostuvo.