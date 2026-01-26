Netflix estrena función que permite votar a sus usuarios en tiempo real durante los eventos en vivo

Referencias de televisores que quedarán sin acceso Netflix // Foto: Getty Images / NurPhoto

Este lunes, la plataforma de streaming estadounidense Netflix anunció que estrena su nueva función que permite a sus usuarios y suscriptores poder votar durante los eventos transmitidos en vivo y en directo.

Cuando se está viendo el evento, ya sea en la televisión o en un dispositivo de streaming, se puede votar a través del control remoto o tocando la pantalla si se está viendo desde la aplicación móvil de la plataforma.

Pero aclaran que este tipo de votación no está disponible mientras se ve en navegadores web.

Según el comunicado publicado por el gigante de streaming, probaron una versión preliminar de esta experiencia en ‘Cocinando en vivo con David Chang’.

Hoy lunes 26 de enero, a las 6 p. m., hora del Pacífico / 9 p. m., hora del Este, durante el estreno de ‘Star Search’, se podrá usar esta nueva función.