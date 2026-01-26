Padre e hijo mueren en atentado con explosivos en el Cesar

Las víctimas fueron identificadas como Óscar Arévalo y su hijo Juan Diego Arévalo, oriundos del municipio de Ocaña, Norte de Santander, quienes se movilizaban en un automóvil en una vía terciaria de Pailitas, Cesar, cuando se produjo la detonación.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según el Ejército Nacional, el estallido fue ocasionado por un cilindro cargado con explosivos que fue activado a propósito al paso de la camioneta en la que iban las víctimas. Inicialmente se manejó la posibilidad de un accidente, pero las autoridades confirmaron posteriormente que se trató de un atentado con fines terroristas.

En el comunicado, el Ejercito señaló que el ataque, atribuido de manera preliminar al frente Camilo Torres del ELN, tenía como objetivo a integrantes de la Fuerza Pública que adelantaban operaciones de control territorial y protección de activos estratégicos en este sector del Cesar.

Lea también: Capturan a cuatro personas por presunta minería ilegal en zona rural de Santo Tomás, Atlántico

“No iba dirigido contra las víctimas”, afirmaron las autoridades quienes enfatizaron que el atentado constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos, al afectar directamente a la población civil.

La noticia ha generado profunda consternación tanto en Pailitas como en Ocaña, donde familiares, amigos y conocidos lamentan la pérdida de un comerciante respetado y de su hijo, un joven estudiante de Psicología.

Las autoridades adelanta un despliegue militar en la zona para ubicar a los responsables del doble crimen.