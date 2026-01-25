Capturan a cuatro personas por presunta minería ilegal en zona rural de Santo Tomás, Atlántico

Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros durante un operativo adelantado por la Policía departmental en zona rural del municipio de Santo Tomás, en el Atlántico.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La acción se desarrolló en medio de labores de patrullaje y control contra la minería ilegal realizadas por unidades de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, como parte de las estrategias para combatir los delitos que afectan el medio ambiente en la región.

Maquinaria y material avaluados en más de 770 millones de pesos

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron maquinaria y materiales utilizados para esta actividad ilegal, entre ellos cuatro vehículos tipo volqueta, un cargador y 24 metros cúbicos de arena.

El valor total de los elementos incautados fue estimado en 771 millones de pesos, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía en Campoalegre, donde deberán responder por los delitos relacionados con la explotación ilegal de recursos naturales.

Desde la Policía del Atlántico reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de actividades que ponen en riesgo los ecosistemas y afectan la seguridad y el desarrollo sostenible del departamento.