El rapero estadounidense, Kanye West, se disculpa por sus comentarios antisemitas

El rapero y productor estadounidense Kanye West publicó una disculpa en el Wall Street Journal este lunes por sus comentarios antisemitas.

“Un episodio maníaco de cuatro meses de duración, con comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo, que destruyó mi vida”, afirmó.

Expresó que “toqué fondo hace unos meses”, agregando que “a medida que la situación se volvía cada vez más insostenible, hubo momentos en los que ya no quería estar aquí”.

“Lamento y me avergüenzo profundamente de mis acciones en ese estado y me comprometo a rendir cuentas, recibir tratamiento y cambiar de forma significativa”, explicó.

Aclarando que “sin embargo, eso no justifica lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío”.