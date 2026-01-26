Arrestan a Zion, del dúo Zion y Lennox, por conducir en aparente estado de embriaguez en Puerto Rico / Instagram / @zion

Este lunes se conoció que el cantautor puertorriqueño, Félix Gerardo Ortiz Torres, más conocido como Zion, del dúo Zion y Lennox, fue arrestado en aparente estado de embriaguez en su natal Puerto Rico.

Según la policía, Zion tenía 0,27% de grados de alcohol en su organismo cuando fue detenido a eso de las 10:26 de la noche, hora local.

El también productor conducía una camioneta e iba acompañado de otras dos personas.

Esta no es la primera vez que detienen a Zion por conducir bajo los efectos del alcohol.

En 2019 también fue detenido, esta vez en la ciudad de Miami, en la Florida, Estados Unidos, por lo cual se disculpó en marzo de ese mismo año.