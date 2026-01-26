MinInterior firmó decreto que crea 6.870 empleos en la UNP; sindicato alerta vacíos en contratación

Los escoltas, del esquema que designó la UNP a Gustavo Rugeles, son del operador Protección Colombia. . Foto: Colprensa( Thot )

El ministro del Interior, Armando Benedetti, firmó los decretos 0019 y 0020 que amplían la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a 6.870 empleos y hacen una reestructuración interna de la entidad.

En los decretos se señala que “se hace necesario modificar la planta de personal, creando 6.870 empleos en la planta permanente de la UNP, de los cuales 1.170 fueron creados como planta temporal mediante el Decreto 1268 de 2024 y prorrogados por el Decreto 1595 de 2024, con el fin de garantizar la ejecución efectiva de sus funciones misionales, fortalecer su presencia territorial y cumplir los compromisos institucionales establecidos en el marco normativo”.

Sin embargo, el sindicato Analtraseg alertó que existen vacíos en los mecanismos de contratación que podrían desconocer los derechos laborales de quienes llevan varios años vinculados a la entidad. Según Giovanny Gallo, presidente del sindicato, “estamos muy preocupados por el tipo de ingreso que va a tener el personal a la planta de la UNP, según el Decreto 0020 firmado por el ministro del Interior. Hay muchas cosas que no están claras, como el armamento, quién va a hacer la selección, cómo van a ingresar y en qué zonas se van a distribuir”.

Gallo advirtió además que “no va a haber un concurso abierto ni un concurso cerrado para que el personal que lleva más de 12, 14 o 16 años en el programa de protección tenga la primera posibilidad de ingresar a la planta. Nos dicen fuentes muy confiables que esto va a ser escogido a dedo”.

Finalmente, el dirigente sindical pidió la intervención de los entes de control y lanzó una alerta por posibles riesgos laborales y de seguridad: “Pedimos a la Procuraduría y a los organismos de control que frenen esta masacre laboral, porque cerca de siete mil escoltas quedarían por fuera y podrían ingresar personas sin experiencia a proteger a las personas más amenazadas del país”.