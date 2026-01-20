Las contradicciones del director de la UNP en el caso de Miguel Uribe

Fiscalía imputará cargos contra director de la UNP el 11 de febrero por el magnicidio Miguel Uribe

Por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, pasó el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, tras la polémica que suscitó la Fiscalía General de la Nación al radicar y luego retirar la imputación contra el funcionario del Gobierno Petro, por presuntamente haber cometido el delito de prevaricato por omisión.

Rodríguez negó en 6AM W haber recibido las 23 solicitudes de fortalecimiento de la seguridad de Miguel Uribe antes del atentado.

“La defensa de Miguel Uribe dice que había realizado veintitrés solicitudes de reforzamiento del esquema de protección a la Unidad Nacional de Protección, cosa que es absolutamente falsa”.

Sin embargo, en el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio se revelaron más de 20 solicitudes que incluso llegaron a ser respondidas por la UNP a través de sus correos oficiales.

Cabe agregar que el director de la UNP también señaló que el estudio de riesgo de los congresistas depende únicamente de la Policía Nacional.

Caracol Radio consultó a Yesid Barragán, miembro de uno de los sindicatos de la entidad, quien aclaró que en el análisis sí existe una participación activa de la UNP, desvirtuando lo dicho por Rodríguez en la entrevista.

“Todos los estudios de riesgo de los congresistas los hace la Policía Nacional y los de muchos funcionarios públicos, pero todos los estudios de riesgo deben ser presentados al CERREM, donde la UNP tiene dos delegados: la Dirección de la UNP y el subdirector de Evaluación del Riesgo, quienes deben analizar lo que expone la Policía y tomar decisiones con respecto a las medidas que se deben implementar para cada caso”.

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación también investiga si hubo alguna falta disciplinaria por parte de los escoltas que se encontraban ese día en el parque El Golfito, el pasado 7 de junio.