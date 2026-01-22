“Vamos a resolverlo internamente”: Minjusticia se reunirá con director de la UNP

Tras las recientes declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga Franco, se pronunció sobre la situación:

“Vamos a tener una reunión con el director de la UNP, Augusto Rodríguez, porque considero que ha recibido información equivocada de personas que buscan generar conflictos. Queremos resolver esto internamente y dialogar al respecto”.

El ministro reiteró que el Ministerio de Justicia respeta plenamente la independencia de los poderes judiciales:

“No tiene sentido que el Ministerio de Justicia interfiera en las decisiones de la Fiscalía. Sería una falta de respeto hacia la fiscal general y los fiscales que manejan los casos. La Fiscalía actúa de manera autónoma y toma sus decisiones dentro de su competencia. Nosotros respetamos esa independencia y la separación de poderes”, dijo desde Cali durante la inauguración del tercer Centro de Oportunidades en Libertad del país.

La controversia entre Idárraga y Rodríguez

La decisión de la Fiscalía de retirar la imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, no cerró el episodio, sino que generó nueva polémica dentro del Gobierno de Gustavo Petro. Rodríguez señaló directamente al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, como responsable de la imputación que casi lo lleva a los tribunales.

La investigación está relacionada con el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, un caso que ha evidenciado las deficiencias del esquema de seguridad que tenía la víctima, pese a que en varias ocasiones había solicitado refuerzos.

Rodríguez también mencionó una posible represalia personal de Idárraga. Según él, el ministro lo ha acusado en repetidas ocasiones de interceptarlo de manera ilegal y podría haber usado su influencia para afectar su situación judicial.

“Incluso llegué a pensar que se trataba de una retaliación del doctor Andrés Idárraga, que ha dicho que yo lo he espiado”, afirmó.

