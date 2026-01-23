Ejército Nacional refuerza seguridad en el Suroeste antioqueño

En el barrio Nariño del municipio de Betulia, Antioquia, soldados del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada, adelantaron una diligencia judicial en coordinación con la Policía Nacional y el CTI de Fiscalía General de la Nación.

“Durante el desarrollo de este procedimiento, las unidades de la Fuerza Pública fueron atacadas con armas de fuego desde una vivienda, lo que obligó a una reacción inmediata. Como resultado de la operación se logró la captura en flagrancia de cuatro sujetos, de los cuales tres resultaron heridos durante la acción militar”, dice el Ejército.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los capturados pertenecerían presuntamente al grupo delincuencial organizado (GDO) 20 de Julio, estructura criminal dedicada a la dirección y coordinación de actividades delictivas en esta región del departamento, entre ellas homicidios y la articulación de economías ilícitas, especialmente la venta de estupefacientes, cumpliendo funciones clave dentro del componente urbano de dicha organización.

Durante el procedimiento se incautaron tres armas de fuego, munición de diferentes calibres y estupefacientes. Los sujetos heridos recibieron atención médica y fueron trasladados a un centro asistencial, quedando posteriormente a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso judicial.

“El Ejército Nacional continúa trabajando de manera articulada con las autoridades de la región, con el propósito de fortalecer la seguridad en el Suroeste antioqueño, mediante operaciones militares orientadas a neutralizar las acciones criminales de los grupos armados organizados y de delincuencia que afectan la estabilidad y tranquilidad del territorio”.