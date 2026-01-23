Noboa me dijo que no tiene ningún problema con Colombia: Mauricio Lizcano sobre diálogo binacional
Mauricio Lizcano aseguró que habló con Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y él le aseguró que no tienen ningún problema con el país.
Noboa me dijo que no tiene ningún problema con Colombia: Mauricio Lizcano sobre diálogo binacional
Mauricio Lizcano. EFE/Carlos Ortega
Noticia en desarrollo
Escuche la entrevista completa aquí:
