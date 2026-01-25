Presidente del Deportivo Cali: “Debemos volver a pelear y estar en torneos internacionales”

Rafael Tinoco destacó la importancia de la reciente victoria, la primera desde septiembre, señalando que este triunfo ayudó a cambiar la actitud del grupo, aunque reconoció que aún hay trabajo por hacer en lo físico y en el rendimiento colectivo. Pese a las críticas tras la derrota en el debut ante Jaguares, fue claro: “Nuestra expectativa es ganar y pelear el torneo”.

En el plano económico, el dirigente aseguró que el club está al día con jugadores y empleados, luego de 65 días de trabajo intenso para ordenar y sanear la institución. Además, confirmó que el Cali cuenta actualmente con entre 6.500 y 7.000 abonados para esta temporada.

Sobre el proyecto deportivo, Tinoco ratificó el respaldo total al técnico Alberto Gamero, descartando cualquier riesgo para su continuidad: “Esto es un proceso, no podemos cambiar un técnico por un partido”. También afirmó que el plantel está prácticamente cerrado, tras una inversión importante en refuerzos.

Uno de los objetivos centrales es volver a competencias internacionales, tanto por lo deportivo como por lo económico. En ese camino, el club busca reactivar su histórica cantera, un proyecto en el que Mario Yepes tendrá un rol clave.

Finalmente, el presidente habló de mejoras en la experiencia del estadio, con avances en vías de acceso, conectividad, FanFest y logística, y confirmó que se trabaja en proyectos de mercadeo y posibles patrocinios para explotar mejor el escenario deportivo.

En cuanto a la proyección internacional del club, Tinoco reveló que el Deportivo Cali ya inició acercamientos con equipos del exterior, especialmente de España, con el objetivo de generar alianzas que faciliten la proyección y venta de jugadores al fútbol europeo. Estas relaciones buscan convertirse en una motivación adicional para el plantel y en una nueva fuente de ingresos para la institución.

El presidente también se refirió al potencial estructural y patrimonial del club, resaltando activos como el estadio propio, el centro de entrenamiento y la infraestructura administrativa. Según explicó, estos elementos fueron determinantes para que el grupo inversionista decidiera asumir el control del Cali, con la meta clara de devolverle el protagonismo deportivo e institucional que históricamente ha tenido.

Finalmente, Tinoco dejó la puerta abierta al regreso de exjugadores formados en la institución, señalando que el club mantiene una política de puertas abiertas para quienes deseen volver. Para la dirigencia actual, el fuerte vínculo emocional entre el Cali y sus referentes históricos es uno de los mayores valores del equipo y un pilar clave en el proceso de reconstrucción que atraviesa la institución.