Hernán Torres tras derrota de Millonarios: “Si no se dan los resultados, se sabe lo que va a pasar”

Millonarios sumó una nueva derrota a su 2026, en el que todavía no sabe lo que es ganar en cuatro partidos, contando los dos amistosos ante Boca Juniors y River Plate. Esta vez fue ante Junior de Barranquilla en El Campín por 1-2, un rival con el que no perdía en su casa desde hace 7 años.

Esta caída agudizó la crisis del conjunto Embajador y mantuvo en la cuerda floja al técnico Hernán Torres, de quien la hinchada está pidiendo su salida. Al término del juego, se escuchó casi que en una sola voz el “fuera Torres” retumbar en el estadio.

¿Qué dijo Hernán Torres de su continuidad en Millonarios?

Había expectativa por una declaración de Torres confirmando su salida del equipo, pero en rueda de prensa aseguró que nunca se ha rendido y sigue luchando para que el equipo comience a sumar puntos.

“No está bien, uno entiende la gente y el reclamo. Millonarios tiene que ganar. No estoy tranquilo, estoy trabajando para dar lo mejor de mí y que el equipo empiece a ganar. No me siento bien, pero nunca me rindo, sigo luchando, confío en mi trabajo”, dijo al respecto, zanjando las dudas.

Sin embargo, fue consciente al asegurar que serán los resultados los que respalden su trabajo, pero manifestó que si no se dan, “se sabe lo que va a pasar”, aludiendo a su salida del equipo.

“Van dos fechas, decir si uno se va o no se va es prematuro. Estamos trabajando y tenemos fe en sacar esto adelante. ¿Lo de los respaldos?, en el fútbol los respaldos los dan los resultados y si no se dan los resultados uno sabe lo que va a pasar. Van dos fechas", agregó el tolimense.

“He trabajado mucho en el fútbol con perseverancia y no la voy a dejar en esta institución que quiero tanto. Entiendo a la gente, siempre apuntan al técnico; es nuestro puesto. Asumimos las cosas. Pero nunca me he vencido. El grupo humano se está compenetrando”, complementó.

Finalmente, haciendo un análisis del juego, manifestó que incluso el resultado pudo haber sido más amplio producto del riesgo que tomó en el mediocampo. “Tuvimos orden, pero me desordené en la mitad, arriesgué por el resultado, con cambios adelante. Me desordené y me pudo costar carísimo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El equipo bogotano tendrá la oportunidad de resarcirse el próximo miércoles cuando visite a Deportivo Pasto desde las 8:30 p.m. En caso de no lograr un resultado favorable, la no continuidad de Torres será prácticamente irrefutable.