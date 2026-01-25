Regreso de Falcao, futuro de Hernán Torres y fichajes del 2026: Latido Embajador

En este nuevo capítulo de ‘Latido Embajador’, programa de Caracol Radio y AS Colombia dedicado a los hinchas de Millonarios, se analizó lo que dejó la pretemporada internacional ante Boca Juniors y River Plate, así como el debut en la Liga Colombiana frente al Atlético Bucaramanga (derrota 2-1).

Le puede interesar: Presidente del Deportivo Cali: “Debemos volver a pelear y estar en torneos internacionales”

Los aficionados dieron su opinión respecto al rendimiento que han demostrado los refuerzos para la temporada 2026 y reconocieron tener suma ilusión de cara a lo que pueda hacer Radamel Falcao García.

Finalmente, hubo un concenso en que Alberto Gamero ha sido el mejor director técnico embajador en el último tiempo y se puso en duda la continuidad de Hernán Torres, siempre y cuando los resultados deportivos no se den a la mayor brevedad.

Lea también acá: Gamero tras triunfo del Cali: “Queríamos darle una satisfacción a la hinchada, hoy salió feliz”

Vea acá el programa completo de Latido Embajador