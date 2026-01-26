Falleció Gabriel Garzón, la inolvidable voz de Topo Gigio

La industria del doblaje en México y Latinoamérica lamenta la muerte de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor, titiritero y humorista ampliamente reconocido por dar vida durante décadas al entrañable Topo Gigio.

Su fallecimiento ocurrió el 25 de enero, a los 57 años, y fue confirmado públicamente por su amigo cercano, el comediante Jorge Falcón, quien publicó un mensaje de despedida en redes sociales expresando su tristeza por la partida del artista.

Hasta ahora, no se han revelado las causas oficiales de su deceso, aunque se sabía que Garzón había atravesado semanas complicadas de salud. Durante diciembre, amigos y colegas solicitaron donadores de sangre para apoyar su tratamiento, ya que el actor permanecía internado en el Hospital Juárez de México, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Esa situación encendió las alertas entre sus seguidores, quienes venían siguiendo de cerca la evolución del artista.

Nacido el 27 de noviembre de 1968 en Ciudad de México, Garzón desarrolló una carrera que combinó el humor, la actuación y el mundo de los títeres. Su formación incluyó estudios en creación de muppets en Estados Unidos, un aprendizaje que influyó directamente en su sensibilidad escénica y en la capacidad de darle personalidad a personajes infantiles.

Su entrada al universo de Topo Gigio llegó en 1994, cuando el productor Javier Toledo le propuso asumir la voz del famoso ratoncito, convirtiéndose de inmediato en una referencia para generaciones completas.

El impacto de Garzón como intérprete fue duradero. No solo acompañó la presencia televisiva del personaje durante los años noventa, sino que participó en proyectos especiales, como una producción durante el Mundial de fútbol de 2006, y en el relanzamiento de 2020 con una nueva serie animada que revitalizó a Topo Gigio para nuevas audiencias. Su voz consolidó la continuidad del personaje en México, manteniendo viva su esencia original.

Más allá de Topo Gigio, Garzón dejó huella en programas clásicos de entretenimiento familiar, entre ellos Una sonrisa con Cepillín, La Casa de la Risa, El espacio del Tío Gamboín y diversas colaboraciones con la productora Silvia Roche, creadora del universo de Burbujas. Su versatilidad le permitió destacarse tanto en comedia como en contenidos infantiles, convirtiéndose en un rostro y una voz emblemática dentro del medio.

En 2016, la vida del actor dio un giro drástico tras un accidente laboral en Estados Unidos, cuando una máquina cayó sobre una de sus piernas. Fueron necesarias once cirugías, pero finalmente se determinó la amputación de la extremidad. Pese a la adversidad, Garzón no se retiró; creó el proyecto de comedia “El Pata… tón” para financiar sus tratamientos, y en 2019 logró adquirir una prótesis con ayuda de su amigo Jorge Falcón.

La partida de Gabriel Garzón deja un legado profundamente emocional en la cultura televisiva latinoamericana. Su trabajo definió la infancia de millones y su voz permanecerá asociada a uno de los personajes más queridos de la pantalla en español.