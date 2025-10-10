Muere Carlos Barbosa Romero, actor de ‘La Saga, Negocio de Familia’ a los 81 años

Carlos Barbosa Romero, reconocido actor colombiano, falleció en la noche del 9 de octubre, a los 81 años, a causa de un mieloma múltiple que venía enfrentando desde hace varios meses. Pese al tratamiento recibido, el artista no logró superar la enfermedad.

Miriam Bohórquez, su esposa, contó que Barbosa permanecía con hospitalización domiciliaria hace más de dos meses. La tambien actriz expresó su agradecimiento al personal médico y aseguró que el actor pudo despedirse con serenidad.

“Ya deseaba irse. Se fue en paz y tranquilo, con el buen sentido del humor que siempre lo caracterizó. No fue traumático ni doloroso”, comenta Bohórquez.

Carlos Barbosa Romero alcanzó gran reconocimiento por su participación en producciones icónicas de la televisión colombiana como La Saga, negocio de familia, Vuelo secreto, El Divino, El Clon, Bermúdez, Bolívar soy yo y Los Cuervos.

Su personaje de Eurípides en El Divino lo lanzó a la fama en Colombia, luego consolidó su carrera con la comedia Vuelo secreto, una de las más exitosas de los años 90.

Su último papel fue en la novela de RCN Las de siempre, que aún no ha sido estrenada y marcará su despedida de la pantalla chica.