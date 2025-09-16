Muere el actor Robert Redford a los 89 años

El actor y director Robert Redford murió la pasada madrugada mientras dormía en su domicilio a las afueras de la localidad de Provo, en su residencia de las montañas, según informó en un comunicado su representante, la directora ejecutiva de la firma de relaciones públicas Rogers & Cowan PMK, Cindi Berger.

“Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos", dijo Berger.

“Lo echaremos mucho de menos. La familia solicita privacidad”, añadió.

Lea también: ‘The Studio’ bate récord en los Emmy; ‘Adolescence’ y ‘The Pitt’ completan noche histórica

El intérprete, nacido en 1936 en Santa Mónica, en el estado de California, es una de las estrellas más reconocidas del cine estadounidense y tuvo un gigantesco impacto en Hollywood como actor, director y promotor de la escena de cine independiente con la creación de Festival de Sundance.

Galardones

Ganó un premio Oscar en 1980 por su papel como director en la película ‘Ordinary People’, que consiguió seis nominaciones, y fue candidato a la estatuilla en varias ocasiones.

Además, protagonizó grandes éxitos cinematográficos como ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ (1969), ‘The Sting’ (1973), ‘The Great Gatsby’ (1974), ‘All the President’s Men’ (1976), que aborda el caso Watergate, ‘Barefoot in the Park’ (1967), junto a Jane Fonda, y ‘Out of Africa’ (1985), junto a Meryl Streep.

Siempre se le recordará como fuerte defensor del medio ambiente. Llegó a intervenir ante un panel celebrado en al ONU sobre el cambio climático en el que se presentó como ‘un actor de profesión, pero un activista por naturaleza’.

Pese a pertenecer a un nivel de cinematográficos consagrados, Redford siempre defendió el cine independiente. Fue fundador del prestigioso Festival de Cine de Sundance, que se celebra a finales de enero en el estado de Utah.

En 2018 anunció su retirada: “Llevo haciéndolo desde los 21 años… ya es suficiente", dijo entonces.

Otras noticias: Hasta el 9 de Septiembre: Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos 2025