Obras de TransMilenio en la Carrera Séptima iniciarán el primer trimestre de 2026

Luego de años de espera, el concejal Juan David Quintero anunció que el proyecto Corredor Verde por la Carrera Séptima iniciará obras en el primer trimestre de 2026, específicamente en el tramo comprendido entre las calles 99 y 127 a finales de enero.

De acuerdo con el concejal, las actividades de obra arrancarán en los frentes prioritarios ubicados entre las calles 99 y 183 donde se harán intervenciones iniciales que incluyen tratamientos silviculturales técnicos y progresivos, la construcción del carril exclusivo de TransMilenio.

“El proceso ambiental se diseña con lógica quirúrgica: no hay tala masiva de árboles, sino reemplazos paulatinos, preservación temporal del arbolado del separador central y una gestión pensada para que la obra avance sin sacrificar sostenibilidad”, dijo Quintero.

En materia de movilidad, el concejal explicó que se proyecta el cierre del carril oriental de la calzada occidental entre las calles 116 y 121 para comienzos de febrero, garantizando dos carriles en sentido norte-sur.

De igual forma, se contempla el cierre de un carril de la calzada oriental entre las calles 99 y 110 para mantener dos carriles en sentido sur-norte, preservando además el bicicarril existente. La secuencia de obra activará la calle 100 aproximadamente mes y medio después de iniciados los cierres iniciales, bajo un enfoque gradual y técnicamente controlado.

De acuerdo con la información, el Tramo 3 (calle 183 a la 200) contará con una inversión superior a los $1,8 billones, beneficiará a más de 1,2 millones de personas, movilizará cerca de 200.000 pasajeros diarios y permitirá reducir el tiempo de viaje en transporte público eléctrico de 63 a 23 minutos, lo que representa una mejora del 58%.

Se espera que, el proyecto incorpore 4.388 nuevos árboles nativos, cerca de 400 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible y una reducción sustancial de emisiones gracias a la operación de buses 100 % eléctricos.