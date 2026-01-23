Armenia tiene todo listo para iniciar el calendario académico este lunes 26 de enero

Armenia

En Armenia se dará inicio al calendario académico 2026 este lunes 26 de enero, con las condiciones necesarias para recibir a los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas oficiales.

El secretario de Educación municipal, Antonio José Vélez, explicó que se adelantó durante esta semana el desarrollo institucional, espacio en el que directivos y docentes realizan la planeación académica del año, al tiempo que se consolida el proceso de matrículas en las 11 comunas de la ciudad.

“Estamos consolidando el proceso de matrícula. Recordemos que el año pasado culminamos con un 86 % del total, siendo la primera entidad territorial del país en alcanzar ese número”, señaló el funcionario.

Vélez indicó que, aunque algunas instituciones como el CASD, la Normal Superior y Laura Vicuña ya completaron su cupo, aún hay disponibilidad en otros colegios. “Los padres de familia pueden acercarse a la Secretaría de Educación en el barrio Granada o directamente a la institución educativa más cercana a su lugar de residencia”, precisó.

En cuanto al talento humano, el secretario destacó que el municipio llegará al inicio de clases con una planta docente casi completa. Los docentes de la ciudad estuvieron en un proceso de traslados de acuerdo con la matrícula y las necesidades institucionales, lo que permitió que cerca del 95% de los docentes estuvieran ubicados y preparados para recibir a los estudiantes en sus aulas.

Sobre los servicios complementarios, Vélez confirmó avances importantes en el Programa de Alimentación Escolar. “Gracias a las vigencias futuras, ya tendremos operador del PAE y la próxima semana será de alistamiento para iniciar la prestación del servicio”, indicó. Así mismo, anunció que el transporte escolar contará con operador para beneficiar a tres instituciones educativas del municipio y que ya se avanza en la asignación de auxiliares de servicios generales para las 71 sedes educativas oficiales.

Finalmente, el secretario reiteró que todo está dispuesto para garantizar un inicio de clases organizado y seguro. “Estamos atentos para garantizar el inicio del calendario académico y recibir a nuestros estudiantes como se lo merecen”, concluyó.