El Valle entra en competencia: arranque intenso del calendario ciclístico 2026

La temporada 2026 del ciclismo vallecaucano comienza con un exigente bloque de competencias que pondrá en acción a los mejores corredores del departamento en tres frentes: ciclomontañismo, ruta y BMX Racing.

El primer reto llegará en terreno montañoso. Los días 31 de enero y 1 de febrero, el Balcón del Valle será escenario de la válida inaugural de la Copa Valle de MTB, prueba que abre oficialmente el calendario regional y servirá como primer termómetro competitivo del año.

Pocos días después, el ciclismo de ruta tomará protagonismo a nivel nacional. Entre el 5 y el 8 de febrero, la ciudad de Zipaquirá acogerá el Campeonato Nacional de Ruta, donde la Selección Valle del Cauca estará presente con delegaciones en las categorías juvenil, sub-23 y élite, tanto en la rama femenina como masculina.

En paralelo, Cali volverá a vibrar con el BMX Racing. Del 6 al 8 de febrero, la pista William Jiménez recibirá el Campeonato Nacional de la modalidad, un certamen que retorna a la capital del Valle tras siete años de ausencia, y que reunirá a los principales talentos del país.

Las convocatorias oficiales de la Selección Valle para las competencias nacionales de ruta y BMX se darán a conocer en los próximos días, completando así el panorama competitivo del inicio de temporada.