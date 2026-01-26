Cali

Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy lunes 26

EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios

Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy lunes 26

Esteban Herrera

Hoy lunes 26 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali, en los sistemas de acueducto y energía.

ACUEDUCTO

Reparaciones en :

Laureano Gómez

Carrera 35 #52 - 97

Paso de Comercio

Diagonal 7ma con 4ta

ENERGÍA

Cambio de 7 postes de concreto en:

Sector del barrio Santander

Calle 31a con 2da

Suspensión temporal del servicio de energía, a partir de las 8:00 am hasta las 4:00 pm.

ALCANTARILLADO

Limpieza al Canal Oriental a la altura de la Ptar.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad