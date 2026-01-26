Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy lunes 26

Hoy lunes 26 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali, en los sistemas de acueducto y energía.

ACUEDUCTO

Reparaciones en :

Laureano Gómez

Carrera 35 #52 - 97

Paso de Comercio

Diagonal 7ma con 4ta

ENERGÍA

Cambio de 7 postes de concreto en:

Sector del barrio Santander

Calle 31a con 2da

Suspensión temporal del servicio de energía, a partir de las 8:00 am hasta las 4:00 pm.

ALCANTARILLADO

Limpieza al Canal Oriental a la altura de la Ptar.