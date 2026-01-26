Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy lunes 26
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
Hoy lunes 26 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali, en los sistemas de acueducto y energía.
ACUEDUCTO
Reparaciones en :
Laureano Gómez
Carrera 35 #52 - 97
Paso de Comercio
Diagonal 7ma con 4ta
ENERGÍA
Cambio de 7 postes de concreto en:
Sector del barrio Santander
Calle 31a con 2da
Suspensión temporal del servicio de energía, a partir de las 8:00 am hasta las 4:00 pm.
ALCANTARILLADO
Limpieza al Canal Oriental a la altura de la Ptar.