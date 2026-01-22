Foráneos sin vacuna serían los responsables del rebrote de fiebre amarilla en Chaparral, Tolima

Tolima

El alcalde de Chaparral, Helver Hernández Mora, reveló que los foráneos o visitantes que llegan a su municipio sin vacunarse contra la enfermedad son los principales responsables del rebrote de fiebre amarilla que afronta la zona rural, especialmente el corregimiento de Calarma.

Según el mandatario local, en el último tiempo se tiene reporte de tres contagios nuevos en el municipio y dos fallecimientos, entre ellos el de un menor de apenas 16 años.

“Hay que aclarar que esto corresponde a personas que llegan de otras partes, que no son habitantes del corregimiento: hay personas que vinieron de Cúcuta, una de Bogotá y otra de Neiva. Es decir, que la gente llega y no se ha hecho el control por parte de las autoridades para exigir la vacuna, especialmente en los terminales de transporte”, indicó el alcalde.

A propósito, el mandatario local reclamó mayores controles de las autoridades para evitar el ingreso al municipio de visitantes sin la vacuna contra la fiebre amarilla, la cual debe aplicarse por lo menos 10 días antes del viaje para asegurar la efectividad del biológico.

“Les pedimos a las personas que, si van a ingresar al municipio y proceden de otros municipios o departamentos, cuenten con la vacuna aplicada al menos 10 días antes. Tenemos circulación activa del virus: si la vacuna se aplica solo cinco días antes, el organismo no alcanza a generar la respuesta inmunológica necesaria para defenderse”, indicó el director de Salud de Chaparral, Jorge Carvajal.

Panorama en el oriente del Tolima

Sin embargo, Chaparral no es el único municipio del Tolima donde se tiene confirmada la circulación vigente de fiebre amarilla. En Icononzo también se confirmó una muerte reciente por esta enfermedad. Se trató de José Efraín Guerrero, un hombre de 53 años que se negó a vacunarse.

“No quiso recibir la vacuna, se negó reiteradamente a aplicársela. Lamentamos profundamente que eso pase en el territorio. Él venía de trabajar en Cunday, y la línea de tiempo nos da para decir que venía infectado de ese municipio vecino; vino a pasar la temporada navideña, sus síntomas se agravaron y lamentablemente falleció”, destacó el alcalde de Icononzo, Hugo Nelson Jiménez.

El caso del hombre fallecido encendió las alarmas en el oriente del Tolima, ya que solo en el municipio de Icononzo más de 900 personas se han negado a vacunarse, precisamente en una zona con alta circulación del virus.

En total, el departamento del Tolima registra por lo menos 132 casos de fiebre amarilla, que corresponden al 85 % de los reportados en todo el país.