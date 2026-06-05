Tres ataques sicariales sacuden a El Espinal en menos de 48 horas

Tolima

El municipio de El Espinal, Tolima, atraviesa una nueva crisis de orden público e inseguridad por cuenta de los tres atentados sicariales cometidos en las últimas 48 horas, los cuales dejan tres personas muertas y una herida.

El capitán Johan Steven Montoya Farfán, comandante de la Estación de Policía de El Espinal, indicó que los atentados con arma de fuego se registraron entre la tarde del miércoles 3 y la noche del jueves 4 de junio.

El primero ocurrió sobre las 2:30 de la tarde del miércoles en el sector de La Bombonera, donde le dispararon a un joven de 25 años, quien fue trasladado al Hospital San Rafael, donde murió debido a la gravedad de las heridas.

El segundo caso se registró en la invasión del barrio Entre Ríos, donde atacaron a un hombre dentro de una vivienda, quien murió en el lugar de los hechos.

El más reciente atentado fue cometido contra dos personas en plena vía pública, en la carrera 11 con calle 10, donde lesionaron con disparos a dos hombres. Un joven de 25 años murió y el otro, de 28 años, resultó herido por una bala.

Hasta ahora, las víctimas no han sido identificadas oficialmente por las autoridades. Estas han informado en repetidas ocasiones que los constantes homicidios en El Espinal guardan relación con el control territorial para el tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas de las bandas conocidas como “Los Brujos”.