Tres personas fallecidas por fiebre amarilla en Bogotá tras viajar a zonas endémicas

QUI01. QUITO (ECUADOR) 12/05/2025.- Un integrante del servicio de migración, revisa el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla de un turista, este lunes en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito (Ecuador). El Gobierno de Ecuador comenzó exigir desde este lunes certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros que lleguen al país procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú que hayan permanecido al menos diez días en esos países, una medida que aplica también a los propios ecuatorianos que entren a territorio ecuatoriano. EFE/José Jácome / JOSÉ JÁCOME ( EFE )

Tres personas fallecieron en Bogotá luego de viajar a zonas endémicas sin tener completo su esquema de vacunación; los ciudadanos se contagiaron, desarrollaron la enfermedad en la capital y posteriormente murieron, por lo que se “refuerza la alerta sobre los riesgos asociados a los desplazamientos hacia regiones donde el virus es endémico, especialmente en época de festividades”, advierte Gerson Bermont, secretario distrital de Salud.

Ante esta situación, la Secretaría Distrital de Salud inició un proceso de articulación con otros territorios, especialmente con el departamento de Tolima, para coordinar acciones de control, intercambio de información y comunicación del riesgo, con el fin de reducir la posibilidad de nuevos casos.

Por su parte, el Distrito ha intensificado la vacunación de personas viajeras y población en general. “Bogotá cuenta actualmente con más de 200 puntos de vacunación para personas entre los 9 meses y 59 años, además de más de 40 puntos especializados para población con condiciones de riesgo, como gestantes y adultos mayores”, explican.

Además, desde la secretaría, se aclara que hay puntos habilitados en terminales de transporte y en el aeropuerto, facilitando el acceso a la vacunación antes de los viajes.

La vacuna contra la fiebre amarilla debe aplicarse al menos 10 días antes del desplazamiento a zonas endémicas para garantizar una protección efectiva; si no se cuenta con ese tiempo, la recomendación es no viajar.