Dejar medición de ONU sobre cultivos de coca genera desconfianza internacional: Javier Flórez

La decisión del Gobierno colombiano de dejar de utilizar la medición de cultivos ilícitos realizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha generado fuertes críticas.

Una de las más contundentes provino de Javier Flórez, exdirector de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, quien advirtió sobre los riesgos de credibilidad y confianza internacional que podría enfrentar el país.

En entrevista con 6AMW, Flórez señaló que el sistema de monitoreo de Naciones Unidas ha sido, durante más de dos décadas, una herramienta clave para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

Importancia del censo de la ONU sobre cultivos ilícitos

Según Flórez, el censo de la ONU no solo permite conocer el número de hectáreas sembradas con coca, sino que ofrece indicadores estratégicos como el potencial de producción de cocaína y los niveles de vulnerabilidad territorial.

“Es un instrumento confiable, concertado durante años entre el Gobierno de Colombia y Naciones Unidas, que sirve para tomar decisiones informadas”, afirmó el exfuncionario, quien lamentó que se prescinda de una medición externa con reconocimiento internacional.

Estudio de la Policía sobre los cultivos de coca

Aunque reconoció la importancia de los estudios realizados por la Policía Nacional, Flórez fue enfático en que estos no pueden reemplazar el monitoreo de la ONU. A su juicio, ambos sistemas deberían funcionar de manera complementaria y no excluyente.

“La medición de la Policía es valiosa, pero no tiene el mismo nivel de credibilidad internacional que la de Naciones Unidas”, explicó, advirtiendo que eliminar ese contraste puede generar dudas tanto dentro como fuera del país.

Metodología de la ONU y críticas del Gobierno Petro

Uno de los puntos centrales del debate ha sido el indicador de producción potencial de cocaína, que según informes de la ONU superaría las 3.000 toneladas. El presidente Gustavo Petro ha cuestionado la validez de este dato, señalando supuestos errores metodológicos.

Sin embargo, Flórez defendió la metodología, asegurando que ha sido consensuada durante más de 20 años y que ha pasado por múltiples ajustes técnicos. “Puede ser mejorable, como cualquier indicador, pero no se puede afirmar que tenga errores metodológicos graves”, sostuvo.

Crecimiento del 53% y limitaciones presupuestales

El exdirector explicó que el aumento del 53 % en algunas regiones, como el Pacífico y Meta-Guaviare, se debe a que las mediciones se realizan por zonas y no de manera simultánea en todo el país, principalmente por restricciones presupuestales.

