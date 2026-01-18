Presidente Petro advierte de “protuberantes errores” en la medición de cultivos de coca en Colombia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a la medición de cultivos de hoja de coca en Colombia, advirtiendo que hay “errores protuberantes”, especialmente en el concepto de “producción potencial de cocaína”.

Según el mandatario, este indicador solo debería presentarse si se diferenciaran todas las hojas de cultivos de hoja de coca, aplicándoles la productividad medida en cada zona, pero dice Petro que “lo que hacen es extrapolar los índices de las zonas de alta productividad, a las zonas de baja productividad y sobredimensionan el indicador de producción potencial de cocaína”.

El presidente incluso insinuó que esto se haría por falta de recursos o por corrupción en el Ministerio de Justicia “solo para legitimar la tesis de la erradicación forzada en el país, con uso amplio del glifosato”.

Señaló también que esta “desatención” en los métodos estadísticos en la UNODC, es la base de sus recientes desacuerdos con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, y que parece “una estrategia comercial para vender más glifosato sin necesidad”.

Señalamientos al gobierno Duque

En su publicación, Gustavo Petro además señaló al gobierno de Duque por haber reportado en el año 2021 130.000 hectáreas de hoja de coca erradicadas forzosamente, cifra que, según el presidente, no aparece en los mapas satelitales de ese año. Por el contrario, señala Petro, ese año se dispararon los cultivos de hoja de coca “a niveles nunca antes vistos”.

El mandatario recalcó que cambió la política de erradicación forzada por la voluntaria, estableciendo “sólidas alianzas no con las mafias, como dicen los que viajan desde Colombia a EEUU a calumniarme, sino con los campesinos que han sufrido con su propia sangre el medio siglo que llevan los cultivos de hoja de Coca en Colombia”.

El jefe de estado señaló además que “la plata que dieron los colombianos y los estadounidenses para la erradicación forzosa en el gobierno de Duque, se la robaron en la policía”. Agregó que el año 2021 fue un año de “desastre” en la lucha contra el narcotráfico.

Cerró su publicación informando que reclamó personalmente por las “barbaridades” en los métodos usados por la UNODC al Secretario General de la ONU, António Guterres.