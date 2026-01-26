Declaran insubsistente a Julio Aníbal Riaño, embajador de Colombia en Turquía

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La diplomacia en Colombia sigue dando de que hablar, esta vez con una nueva noticia que la sacude.

Y es que Jorge Espinosa, periodista y miembro de la mesa de trabajo de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, reveló que Julio Aníbal Riaño, embajador de Colombia en Turquía, fue declarado insubsistente.

Según dijo Espinosa, el movimiento en la embajada de Colombia en ese país se da “seguramente para que pueda llegar en su reemplazo la señora Jennifer Edilma Parra Moscoso, quien tampoco pertenece a la carrera diplomática”.

Según las informaciones, la notificación de la intención de nombrar a Parra Moscoso fue enviada al gobierno de Turquía el 5 de enero por el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente por el despacho de la viceministra de Relaciones Exteriores.

Cabe recordar que, según la Función Pública, Aníbal Riaño es embajador de Turquía desde el 2019 y es un funcionario de carrera.

Riaño ha estado en el Ministerio de Exteriores desde 1974, fue director general de protocolo y embajador ante la Santa Sede de Costa Rica. Posee la orden de San Carlos y la orden de Boyacá, y es reconocido p

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: