Yenniffer Edilma Parra sería la nueva embajadora de Colombia en Turquía

Una noticia diplomática ha surgido, generando interrogantes sobre un posible cambio en la embajada de Colombia en Turquía. Se ha reportado que Jennifer Edilma Parra Moscoso podría ser la nueva embajadora en dicho país.

Según las informaciones, la notificación de la intención de nombrar a Parra Moscoso fue enviada al gobierno de Turquía el 5 de enero por el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente por el despacho de la viceministra de Relaciones Exteriores.

Parra Moscoso es oriunda de Ibagué y abogada egresada de la Universidad de Ibagué, con especializaciones en Contratación Estatal, Gerencia de Proyectos y Gestión de entidades territoriales, y actualmente adelanta una maestría en Derecho de Estado.

Noticia en desarrollo