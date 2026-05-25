Piden proteger a perros y gatos por temporada de calor en Medellín

Piden incrementar medidas de cuidado para perros y gatos por incremento en la temperatura. Cortesía: Alcaldía de Medellín

Medellín

Debido al incremento de la temperatura en la ciudad, la alcaldía de Medellín pidió a los dueños de mascotas ser responsables del cuidado para evitar afectar la salud de perros y gatos.

Han explicado desde el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá, SIATA y también desde el Área Metropolitana, que en esta parte del país se ha elevado a cifras históricas la temperatura.

La afectación no es solo para los ciudadanos debido a que los animales pueden sufrir afectaciones como golpes de calor o deshidratación, lo cual requiere atenciones especiales y algunas medidas de prevención.

Evitar exposición directa al sol

Desde la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín reiteraron que se debe evitar la exposición directa de las mascotas al sol en las horas de mayor radiación.

Los recorridos al aire libre son recomendables de 6 a 10 de la mañana y después de las cuatro de la tarde, cuando ya ha disminuido la temperatura y la radiación solar.

Las caminatas se deben evitar en el pavimento caliente porque puede generar quemaduras en las almohadillas de las patas.

También se deben fortalecer las acciones básicas como la hidratación permanente y la habilitación de espacios frescos y ventilados para la estadía de las mascotas.

Responsabilidad para salvar vidas

La subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral, explicó que “cuidar, amar y proteger a sus animales no es solo una recomendación, sino también una responsabilidad que salva vidas”.

Sobre las recomendaciones, la funcionaria insistió en que, al momento de dar las caminatas, estas sean muy temprano o en la tarde-noche, en las que hay una menor temperatura; recuerda una hidratación constante; el pavimento puede quemar sus patitas; si se van a dejar en una terraza, no pueden estar a pleno sol, tienen que tener sombra e hidratación.

No dejar los animales en vehículos

Según esta dependencia de la administración distrital, “un vehículo cerrado puede aumentar más de 20 °C su temperatura en solo 10 minutos, lo que pone en riesgo la vida de los animales, incluso con las ventanas abiertas”.

Golpe de calor

Hay razas más predispuestas a sufrir un golpe de calor, como los cachorros, animales mayores, con sobrepeso y razas de hocico corto como pug, bulldog francés y shih tzu.

Un golpe de calor ocurre cuando la temperatura corporal de un animal supera los 40 o 41 grados centígrados y puede convertirse en una emergencia potencialmente mortal.

Síntomas del golpe de calor

El jadeo excesivo, encías rojas o azuladas, vómito, diarrea, desorientación o convulsiones son algunas señales de alerta que deben ser consultadas con los especialistas.

Como acción urgente, se debe trasladar inmediatamente al animal a un lugar fresco, humedecerlo con agua a temperatura ambiente y buscar esa atención médica.

Desde la administración distrital también recomendaron no rapar completamente a las mascotas de pelo largo, ya que su pelaje también funciona como protección frente a la radiación solar, y reforzar medidas preventivas como la desparasitación y el uso de protector solar veterinario en animales con piel clara o zonas con poco pelo.