Capturan a mujer incluida en cartel de los más buscados por homicidio en el nordeste antioqueño

Amalfi, Antioquia

Las autoridades lograron ubicar y judicializar a una mujer identificada como Laura Isabel Mora Agudelo por presuntamente formar parte de una estructura criminal vinculada a hechos de homicidio.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer, de 19 años, cumplía funciones de inteligencia criminal al servicio del Clan del Golfo, realizando la identificación de puntos de expendio de estupefacientes y gestionando la ubicación y traslado de personas que posteriormente serían víctimas de homicidio.

La capturada estaba incluida en el cartel de los más buscados por homicidio en la subregión del Nordeste antioqueño y estaría vinculada al homicidio de Johan Alejandro Muñoz Muñoz, ocurrido el 7 de junio de 2024.

Por estos hechos, la mujer fue dejada a disposición de las autoridades y deberá responder por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.

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Dentro de la misma publicación figuran otras personas requeridas por las autoridades, entre ellas Luis Daniel Terán, alias “Chuzo” o “Niño”; Jazmine Maldonado Manjarrés, alias “Jaz”; y Francisco Alberto Bernal, alias “Once”.