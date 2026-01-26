Barranquilla inicia 2026 superando las metas de vacunación en su primera jornada

Barranquilla arrancó el 2026 con un logro destacado en salud pública. Durante la primera jornada de vacunación del año, la ciudad no solo cumplió, sino que superó en un 100% las metas establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, alcanzando a niños, adolescentes, gestantes, mujeres en edad fértil y adultos mayores.

Según la secretaria distrital de Salud, Stephanie Araujo Blanco, entre el sábado y las semanas previas se aplicaron 7.527 dosis para proteger contra 30 enfermedades inmunoprevenibles. Este esfuerzo también garantiza un regreso a clases más seguro para los niños.

Población vacunada y dosis aplicada

La jornada contó con una amplia participación de la comunidad y se aplicaron vacunas en diferentes grupos etarios:

1.198 dosis a niños menores de 1 año (109% de la meta)

1.255 dosis a niños de 1 año (113%)

1.387 dosis a niños de 5 años (107%)

1.078 dosis a niños y niñas de 9 años (135%)

1.851 dosis a gestantes (109%)

758 dosis a adultos mayores (103%)

“El balance ha sido muy positivo gracias al apoyo de las EPS e IPS vacunadoras, así como de la red pública distrital. El llamado es a continuar vacunando, porque todos los días son días de vacunación”, la secretaria Stephanie Araujo.

Con esta jornada, Barranquilla reafirma su compromiso con la prevención de enfermedades y la salud de su población más vulnerable, consolidando un inicio de año con fuerte impulso en la inmunización.