6AM W6AM W

Actualidad

¿Cómo impacta la caída del dólar en el precio de los medicamentos en Colombia? Asinfar responde

Carlos Francisco Fernández, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas (Asinfar), explicó su perspectiva.

¿Cómo impacta la caída del dólar en el precio de los medicamentos en Colombia? Asinfar responde

¿Cómo impacta la caída del dólar en el precio de los medicamentos en Colombia? Asinfar responde

07:36

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen de referencia a medicamentos/ Getty Images

Este lunes, 26 de enero, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló Carlos Francisco Fernández, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas (Asinfar), para explicar el impacto que tiene la caída del dólar en el precio de los medicamentos en Colombia.

Escuche la entrevista completa a continuación:

¿Cómo impacta la caída del dólar en el precio de los medicamentos en Colombia? Asinfar responde

07:36

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

Bogotá

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad