¿Cómo impacta la caída del dólar en el precio de los medicamentos en Colombia? Asinfar responde

Este lunes, 26 de enero, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló Carlos Francisco Fernández, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas (Asinfar), para explicar el impacto que tiene la caída del dólar en el precio de los medicamentos en Colombia.

Escuche la entrevista completa a continuación:

