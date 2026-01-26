Embargos por $2.6 billones de pesos ponen en jaque el sistema de salud: Supersalud

SALUD

La Superintendencia Nacional de Salud informó que con corte al 22 de enero de 2026, se identificó una afectación aproximada de $2,6 billones derivada de 291 medidas cautelares de embargo que recaen sobre recursos del sistema.

Según la entidad, el análisis se fundamentó en la información remitida por las EPS mediante ejercicios de autorreporte y advirtió que esta situación representa un riesgo relevante para la sostenibilidad financiera del sistema.

“El flujo oportuno de recursos destinados a la prestación de servicios, el pago a hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y demás actores de la red de servicios de salud”, dijo la Superintendencia advirtiendo que estos embargos podrían impactar directamente en la atención a los afiliados.

En este análisis se evidenció que la Nueva EPS y Coosalud EPS registran el mayor número de embargos.

La Superintendencia explicó que esto refleja “tanto el volumen de procesos en curso como la magnitud económica de las reclamaciones acumuladas” por parte de la red de prestadores públicos y privados.

Se identificaron al menos 47 procesos judicales en Bolívar; 65 en Bogotá; 21 procesos en Antioquia y 34 embargos en Caquetá.

La entidad reiteró que los recursos del sistema de salud tienen una naturaleza pública, parafiscal y de destinación específica, por lo que su utilización debe orientarse exclusivamente a la financiación de la atención en salud y a la sostenibilidad del sistema.

La Superintendencia hizo un llamado a “fortalecer de manera urgente la gestión jurídica, administrativa y financiera asociada a estos procesos para garantizar la atención en salud de los afiliados y la sostenibilidad del sistema.