Rawayana anuncia concierto futurista en Bogotá: 17 de abril en el Movistar Arena

Rawayana, una de las bandas más influyentes del pop alternativo latinoamericano, confirmó su regreso a Colombia con un espectáculo que promete romper los límites del presente.

Bajo el concepto “Llegaron desde el futuro los dueños del after”, el grupo presentará un concierto inmersivo el 17 de abril de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, un escenario que ya han conquistado en ocasiones anteriores con boletería agotada.

La agrupación venezolana, reconocida por sus fusiones de reggae, funk, pop y ritmos caribeños, ha construido una base de seguidores sólida en Colombia, donde sus canciones se han convertido en parte del paisaje sonoro urbano.

Este nuevo show se perfila como una experiencia audiovisual que integrará narrativa futurista, diseño lumínico avanzado y una puesta en escena inspirada en los sonidos de su más reciente evolución musical. Para los fanáticos, será la oportunidad de reencontrarse con éxitos que ya son himnos regionales y también con nuevas exploraciones creativas que han ampliado la identidad de Rawayana en los últimos años.

La boletería contará con etapas claras de venta. La preventa exclusiva para clientes del Grupo Aval comenzará el miércoles 28 de enero a las 9:00 a.m., un beneficio que suele convertirse en una ventana privilegiada para los seguidores más fieles, dado que estos conciertos tienden a movilizar miles de personas en pocas horas. Posteriormente, la venta general abrirá el jueves 30 de enero a las 9:00 a.m., momento en el que se espera una alta demanda debido al creciente interés por los espectáculos internacionales que llegan a la capital.

Las entradas estarán disponibles a través de TuBoleta, la plataforma oficial para este evento.

Allí se podrán consultar localidades, precios, aforos y recomendaciones logísticas para garantizar una experiencia segura y fluida dentro del Movistar Arena. Con su sello característico, Rawayana apuesta por convertir esta presentación en una celebración colectiva que mezcle música, estética y narrativa, invitando al público a ser parte de una historia construida desde el futuro y diseñada para disfrutarse en comunidad.

El anuncio ratifica el lugar de Bogotá como una de las principales plazas musicales de América Latina y demuestra, una vez más, la conexión profunda entre Rawayana y sus seguidores colombianos, quienes han acompañado su evolución durante más de una década.