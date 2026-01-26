Así era ‘Salvo’ Basile, ícono del cine y televisión colombiano que dejó su huella en Cartagena

El 26 de enero de 2026 se confirmó la muerte de Salvatore Basile Ferreira, más conocido como ‘Salvo’, quien fue uno de los íconos e impulsores del cine colombiano a finales del siglo XX e inicios del XXI, especialmente en Cartagena, que fue la ciudad de sus amores donde vivió por más de cincuenta años.

Salvo y su amor a Cartagena

Nació en Nápoles el 18 de mayo de 1940, donde descubrió la pasión de su vida, el cine, y fue gracias a este que terminó arribando al ‘corralito de piedra’.

Llegó a Cartagena en 1968 (tenía 28 años) como asistente del legendario productor de cine Gillo Pontecorvo; que en ese momento estaba rodando la película ‘Quemada’, protagonizada por Marlon Brando y nominada al Óscar.

Aunque esperaba estar de paso, descubrió la magia de la ciudad y decidió quedarse y hacer su vida allá.

“Llegué a Cartagena a los 27 años y volví a nacer. Aquí tuve una nueva familia, aquí me consideran de la casa, jamás me he sentido extranjero a pesar de mi marcado acento italiano.” Comentó a Revista Alternativa.

La familia de ‘Salvo’ y su pasión por el cine

Durante ese rodaje conoció a Jacqueline Lemaitre, una joven cartagenera que pasó por uno de los eventos de celebración de la película y buscaba aplicar como extra. Su encuentro lo enamoró al instante, y no tardaron en formalizar una relación.

Se casaron y formaron una familia compuesta por dos hijos y dos nietos. Sus hijos, Gerónimo y Alessandro, han seguido los pasos de su padre, produciendo y actuando en películas nacionales, además de contar con fundaciones y otros emprendimientos en el país.

Su aporte a la televisión colombiana

Basile recibió un premio India Catalina en 2019 en la categoría ‘Víctor Nieto a Toda Una Vida’ por su dedicación a la televisión, tanto como actor como productor en novelas colombianas.

Dentro de estas producciones, destacan:

Café Con Aroma de Mujer (1994)

Ay Cosita Linda Mamá (1998)

Pobre Pablo (2000)

Sofía Dame Tiempo (2003)

Las Noches de Luciana (2004)

Las Trampas del Amor (2009)

También, fue una de las voces protagónicas de la icónica campaña gubernamental ‘Colombia, El riesgo es que te quieras quedar’, frase que adoptó con cariño por su experiencia en el país.

Su segunda pasión era escribir, y con ella encontró su vocación como periodista. Fue corresponsal y columnista del periódico El Tiempo; entrevistador en la alfombra roja de los Premios Óscar y periodista del programa radial Viva FM con Roberto Pombo, entre otros.

Salvo Basile y el cine en Cartagena

Basile ha hecho parte del corazón cultural de la ciudad amurallada desde que llegó. Su experiencia le ha permitido incursionar en creaciones como Ilona llega con la lluvia, Lecciones para un Beso y La Estrategia del caracol —donde, además de actuar como ‘Matatigres’, fue productor ejecutivo junto al director Sergio Cabrera—.

Como actor participó en producciones internacionales:

Ganster 70 (1968)—Mino Guerrini

El mercenario (1968)—Dieter Müller

Dos misioneros (1974)—Franco Rossi

Venganza (1976)—Pasquale Festa Campanile

Un amigo es un tesoro (1981)—Sergio Corbucci

Banana Joe (1982)—Steno

Días de fortuna (1995)—Andrew Davis

El amor en los tiempos del cólera (2007)—Mike Newel.

También estuvo en películas con el actor Robert de Niro. En ‘Érase una vez en América’ (1984), donde era un mafioso; y en (‘La Misión’) de 1986.

Gracias a su experiencia y carisma, llegó a ser presidente de la junta directiva del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), donde siguió aportando sus ideas para el desarrollo cultural del país.

Fundación Corazón Contento

Una de sus pasiones más humanas y por las que más luchó en sus últimos años de vida fue el bienestar de las familias más vulnerables de Cartagena, con quienes siente una conexión por las relaciones personales que desarrolló durante su vida.

Así fue como creó la fundación Corazón Contento; que combate la desigualdad en la ciudad. Diariamente entrega almuerzos a niños de barrios vulnerables, así como acciones de entrega de juguetes y asesoría psicológica.

“Lo que estoy haciendo con mi fundación es devolver un poco de lo que tanto he recibido de este país y de esta ciudad”, comentó a Revista Alternativa.

Así entonces, ‘Salvo’ deja un legado cultural y social que quedará en la memoria de los ciudadanos de Cartagena y mantendrá sus luchas por el buen cine y las críticas cinematográficas.