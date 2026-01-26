Arranca el año escolar en San Antonio de Prado con nuevas oportunidades y educación oficial Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín, Antioquia

Uno de los hechos más relevantes de este inicio de clases es la oficialización de la Institución Educativa Empresarial, ubicada en el corregimiento San Antonio de Prado, que pasa a formar parte del sistema educativo oficial del Distrito, garantizando la continuidad del servicio educativo para cerca de 1.900 estudiantes.

“Más de 280 mil estudiantes regresan hoy a las aulas. En San Antonio de Prado celebramos que la Institución Educativa Empresarial se convierta en oficial, lo que permitirá que nuestros estudiantes accedan a servicios como el Programa de Alimentación Escolar, Media Técnica, jornada complementaria, bilingüismo y una educación de calidad”, señaló la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo.

Tras 15 años operando bajo la modalidad de cobertura contratada, la Institución Educativa Empresarial inicia esta nueva etapa con 64 docentes del magisterio, el fortalecimiento de su Proyecto Educativo Institucional y el acceso progresivo a los programas de permanencia escolar del Distrito. Actualmente cuenta con 1.831 estudiantes matriculados y 54 cupos disponibles.

Las familias que aún requieren cupo escolar pueden realizar el proceso a través del portal www.medellin.edu.co, mediante los aplicativos Busca tu Colegio y Busca tu Cupo.