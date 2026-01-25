Medellín promueve adopción de animales viejos: 349 perros y gatos mayores esperan hogar en La Perla

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín lanzó un llamado a la ciudadanía para promover la adopción de animales geriatras que actualmente viven en el Centro de Bienestar Animal La Perla, donde permanecen 349 perros y gatos mayores de 10 años, muchos de ellos institucionalizados desde temprana edad y sin haber conocido un hogar.

De acuerdo con el Distrito, el centro alberga hoy 332 perros y 17 gatos considerados geriatras, quienes reciben atención veterinaria permanente, acompañamiento especializado y espacios de bienestar. Sin embargo, la administración insiste en que el entorno familiar sigue siendo el mayor anhelo para estos animales, especialmente para aquellos que llegaron siendo cachorros y nunca han sido adoptados.

Animales mayores, los más olvidados en adopción

Aunque su estado de salud y temperamento suelen ser estables, los animales mayores enfrentan barreras para ser adoptados, principalmente por estigmas asociados a su edad. Casos como el de Hilda, una perra de 17 años, la más longeva de La Perla, evidencian que los animales geriatras conservan su capacidad de afecto, disfrute y vínculo durante varios años más.

La subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral, afirmó que adoptar un animal mayor representa un acto de dignidad y empatía. “Adoptar un animal mayor es regalarle afecto, tranquilidad y una oportunidad real de vivir un final feliz. Ellos aún tienen mucho amor para dar”, señaló.

Jornada para visibilizar la adopción responsable

Como parte de la estrategia, el Distrito realizó la jornada “Un paseo con los Viejitos de La Perla”, en la que 33 funcionarios distritales participaron brindando compañía, cuidado y visibilidad a estos animales, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía frente a la adopción de perros y gatos en etapa geriátrica.

Las autoridades destacaron que los animales mayores suelen tener personalidades definidas, son más tranquilos, adaptables a rutinas y agradecidos con el cuidado recibido, lo que los convierte en compañeros ideales para hogares que buscan convivencia serena y afectuosa. Desde La Perla reiteraron la invitación a abrir las puertas del hogar a estos animales que solo esperan una familia con quien compartir su etapa más sensible.