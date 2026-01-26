Arranca construcción del Hospital Terrón Colorado para fortalecer la salud en el occidente de Cali

Inicio de una obra clave para la red pública de salud.

La construcción del Hospital Terrón Colorado inició oficialmente y se proyecta como una de las obras más importantes para el fortalecimiento de la atención en salud en el occidente de Cali.

El proyecto beneficiará directamente a más de 25 mil personas en su área de influencia y busca mejorar la calidad, oportunidad y capacidad de respuesta de los servicios de salud para las comunidades de ladera.

Se trata de un ambicioso proyecto de infraestructura hospitalaria concebido para fortalecer la Red de Salud Ladera ESE, mediante el mejoramiento integral de la IPS Terrón Colorado y la ampliación de su oferta de servicios.

Planeación, estudios y aprobación del proyecto

El proyecto inició su proceso en 2025, con la formulación técnica, los estudios previos y la aprobación del presupuesto por parte del Concejo Distrital.

Este paso permitió dar inicio a una obra estratégica que contempla tanto la intervención de la infraestructura física como la dotación hospitalaria necesaria para su funcionamiento.

Desde su planeación, el Hospital Terrón Colorado fue concebido como un escenario clave para fortalecer la atención primaria y responder a las necesidades de la población que habita en sectores de difícil acceso del occidente caleño.

Fases de construcción entre 2026 y 2027

Durante 2026, la obra avanza con la etapa de demolición y entrará en su fase estructural, que incluye la ejecución de la cimentación, la construcción de losas y cubiertas, así como los trabajos de mampostería y la instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas.

Hospital Terrón Colorado. Ampliar

Esta fase permitirá consolidar una infraestructura sólida, acorde con los estándares exigidos para los servicios de salud.

En 2027, el proyecto entrará en su fase final, que contempla los acabados, el enchape de pisos, la instalación de aparatos sanitarios, pintura, carpintería metálica y en madera, obras exteriores, fachada y la dotación biomédica, dejando el hospital listo para su puesta en funcionamiento.

Infraestructura moderna y mayor capacidad hospitalaria

La nueva IPS contará con un área total construida de 4.059 metros cuadrados, diseñada bajo criterios de funcionalidad, accesibilidad y atención centrada en el usuario. La inversión total del proyecto asciende a $30.657 millones, financiados a través del programa Invertir para Crecer.

Esta infraestructura permitirá ampliar la capacidad operativa del centro de salud y mejorar las condiciones de atención tanto para usuarios como para el personal médico y asistencial.

Más servicios y fortalecimiento de urgencias

Con la ejecución del proyecto, la IPS Terrón Colorado ampliará su portafolio de servicios, que incluirá medicina general, enfermería, vacunación, psicología, ginecología, pediatría, trabajo social, odontología general, atención y observación en urgencias, toma de muestras de laboratorio y ginecológicas, imágenes diagnósticas ionizantes y no ionizantes, terapia física y servicio farmacéutico.