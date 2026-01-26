Alfredo Arias, luego de la victoria de Junior ante Millonarios: “Vamos a ir por el bicampeonato”

Junior de Barranquilla consiguió una victoria de peso en Bogotá al vencer 2-1 a Millonarios en El Campín, un triunfo que no solo cortó una larga racha sin ganar en ese escenario, sino que también reafirma el carácter del actual campeón del fútbol colombiano.

En rueda de prensa, el técnico Alfredo Arias resaltó la actitud y la propuesta ofensiva de su equipo, desmintiendo la idea de un Junior conservador. “Hoy el equipo fue valiente. Tengo jugadores valientes y un muy buen plantel. Vinimos a hacer un muy buen partido para vencer a un gran rival, en un estadio lleno y en condiciones difíciles”, afirmó el entrenador uruguayo.

Arias explicó que, pese a las críticas por los últimos resultados, el planteamiento no cambió radicalmente: “En los partidos anteriores salimos de la misma manera, lo que pasa es que nos hicieron goles muy rápido. Hoy no ocurrió y el equipo pudo sostener su idea”. Además, valoró la unión del grupo: “De esto se sale juntos, se triunfa juntos y se pierde juntos. Hoy demostraron que estaban muy unidos”.

Una de las figuras del partido fue Cristian Barrios, quien disputó sus primeros 90 minutos con Junior y respondió con un alto nivel. El volante destacó la confianza recibida desde su llegada: “El profe me pidió que ayudara sin balón y que con la pelota jugara libre, que no tuviera miedo. Esa confianza del grupo y del camerino, que es una familia, lo ayuda a uno a demostrar el fútbol que lo trajo a este equipo campeón”.

Barrios también dejó claro que su objetivo es aportar desde donde le toque: “Vine a reforzar al equipo campeón, para aportar en lo que necesiten de mí. Esto apenas empieza; un partido no te hace el mejor, esto es día a día”.

Finalmente, Arias valoró el contexto del triunfo y dejó un mensaje ambicioso: “Junior tiene que ir por todos los campeonatos. El cinturón lo tenemos nosotros y nos lo van a tener que sacar. Vamos a ir por el bicampeonato”.

Junior se fue de Bogotá con tres puntos de oro, buenas sensaciones futbolísticas y la certeza de que sigue siendo un rival fuerte, incluso en los escenarios más exigentes.