Gala de Estrellas Águila 2025: ganadores y mejores momentos / Colprensa

Hugo Rodallega fue elegido como el mejor futbolista del 2025 en Colombia, durante la celebración de la Gala de Estrellas Águila. El experimentado delantero fue el máximo goleador del año y comandó los títulos de Liga en el primer semestre y Superliga.

Por otro lado, el once ideal del campeonato colombiano es: Andrés Mosquera Marmolejo (Santa Fe); William Tesillo (Atlético Nacional), Daniel Londoño (Independiente Medellín), Jermein Peña (Junior de Barranquilla); Jorman Campuzano (Atlético Nacional), Didier Moreno (Junior de Barranquilla), Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga), Cristian Barrios (América de Cali), José Enamorado (Junior de Barranquilla); Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe), Dayro Moreno (Once Caldas).

En cuanto a la rama femenina, el galardón se quedó en poder de Kelly Ibargüen, futbolista de 23 años que viene de ser campeona con el Deportivo Cali. Es la única jugadora en haber ganado cinco ligas nacionales (América, Santa Fe).

Otros ganadores en la Gala de Estrellas Águila

Mejor arquero del 2025 en Colombia: Andrés Mosquera Marmolejo de Independiente Santa Fe.

Mejor defensor del 2025 en Colombia: Jermein Peña del Junior de Barranquilla.

Mejor volante del 2025 en Colombia: Jorman Campuzano de Atlético Nacional.

Mejor delantero del 2025 en Colombia: Hugo Rodallega de Independiente Santa Fe.

Mejor técnico del 2025 en Colombia: Alfredo Arias del Junior de Barranquilla.

Mejor hinchada del 2025 en Colombia: Atlético Nacional.

Mejor jugador joven del 2025 en Colombia: Juan Manuel Rengifo de Atlético Nacional.

Máximo goleador del 2025 en Colombia: Hugo Rodallega de Independiente Santa Fe.

Mejor gol del 2025 en Colombia: José Enamorado lo marcó en la final vuelta de la Liga 2025-II con el Junior de Barranquilla.

Mejor atajada del 2025 en Colombia: Jorge Soto del América de Cali.