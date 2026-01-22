Luis Muriel tras perder la Superliga: “Hemos jugado bien, perdemos por errores individuales”

Luis Fernando Muriel sumó sus primeros partidos con el Junior en el fútbol colombiano. El delantero atlanticense ingresó, en ambas oportunidades, en el segundo tiempo, tanto en la derrota 0-2 ante el Tolima como en la goleada 0-3 contra Santa Fe.

Tras perder la Superliga en la capital del país, el atacante atlanticense, de un amplio recorrido internacional, se refirió a sus primeros partidos en el equipo, su condición física e hizo un balance de las derrotas.

Balance de la Superliga

“Creo que ha sido la constante en estos tres partidos, ha sido claro, errores nuestros que seguramente tenemos que corregir, hemos jugado bien, se han perdido por errores individuales nuestros que después nos han costado los partidos”.

¿Cómo mejorar?

“Trabajar, son muchos jugadores que han llegado nuevos, el equipo ha tenido poco para trabajar, poco tiempo para entrenarse, eso también hace que el trabajo sea un poco más difícil”.

¿Cómo se ha sentido físicamente?

“Bien, yo la verdad me he sentido bien para lo que he trabajado, son tres o cuatro entrenamientos nada más y son dos partidos, dos partidos en los que he entrado con resultados adversos, los que han sido bastante complicados. Lo único que nos queda es trabajar, a mí en lo personal me toca aprovechar y ponerme a tono lo más rápido posible. Necesito estar bien para poder ayudar al equipo”.

🦈❌ Luis Fernando Muriel reaccionó a la derrota de Junior en la Superliga ante Santa Fe



🗣️ También habló de sus sensaciones a nivel físico en estos primeros partidos con el Tiburón. pic.twitter.com/W0xVxtoJAT — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) January 22, 2026

Luis Fernando Muriel y Junior de Barranquilla tendrán una dura visita el próximo domingo, nuevamente en Bogotá, cuando se midan a Millonarios, por la tercera fecha de la Liga 2026-I