Tras 43 días, se restablece el transporte público en el Catatumbo

Después de 43 días de suspensión, este domingo 25 de enero se restableció el servicio de transporte público en la vía Tibú–El Tarra, un corredor clave para la movilidad y la economía de las comunidades del Catatumbo, que permanecieron prácticamente confinadas durante más de un mes.

El servicio había sido suspendido desde el pasado 13 de diciembre de 2025, luego de que grupos armados ilegales emitieran una comunicación en la que prohibían el tránsito de transporte público por sectores como Filo El Gringo, en jurisdicción de El Tarra, y los sectores de Pacelli y Versalles, pertenecientes al municipio de Tibú, en medio de la compleja situación de orden público que se vive en la región.

Durante este periodo, la falta de transporte afectó gravemente a estudiantes, campesinos, comerciantes y pacientes que dependen de esta vía para sus desplazamientos, generando parálisis económica, dificultades en el acceso a servicios básicos y un prolongado confinamiento de la población rural.

El retorno del servicio fue recibido con un acto simbólico por parte de la comunidad, que acompañó el primer recorrido con una caravana de motocicletas y banderas blancas, como un mensaje de esperanza y de rechazo a la violencia.

Detrás de la caravana avanzó el primer bus que volvió a transitar por este eje vial.

Habitantes de la zona manifestaron que, aunque la situación de seguridad en el Catatumbo continúa siendo crítica, el restablecimiento del transporte público representa un alivio y un impulso para la reactivación de las actividades económicas, educativas y sociales que permanecían paralizadas.