Sin internet ni señal telefónica, docentes del Catatumbo alertan riesgo en la educación

Catatumbo

Docentes del municipio de Hacarí, en la región del Catatumbo, alertaron sobre las graves dificultades que enfrentan para desarrollar su labor educativa debido a la ausencia de señal móvil y conexión a internet desde hace varios meses.

“En el municipio de Hacarí actualmente tenemos varios meses ya prácticamente de estar sin una conexión a internet o básicamente sin señal de línea telefónica, y esto nos ha imposibilitado muchas de las interacciones con los estudiantes y con los padres de familia”, aseguró a Caracol Radio la docente Sindy Lorena Serrano.

La profesora explicó que, aunque algunas instituciones cuentan con equipos tecnológicos, estos no pueden ser utilizados de manera adecuada. “Tenemos muchos equipos de cómputo, pero no contamos con la facilidad de acceso a la línea de internet, lo que nos dificulta en gran medida la interacción y la conexión con cada uno de los integrantes de la comunidad educativa”, señaló.

Serrano indicó que, ante la falta de conectividad fija, varios docentes recurren al uso de datos móviles, aunque con resultados limitados. “Muchos de nosotros manejamos datos, pero la línea de internet en algunas partes sí funciona, aunque con muy mala conectividad; realmente no tiene la funcionalidad que debería tener”, afirmó.

La docente advirtió que esta situación afecta directamente el proceso formativo de los estudiantes. “Esto nos afecta en nuestra labor educativa, en nuestro quehacer diario, porque no podemos comunicarnos de manera oportuna ni hacer seguimiento académico como se requiere”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que atiendan esta problemática estructural. “Queremos que vuelquen su mirada hacia el municipio, que se den cuenta de que Hacarí hace parte de Colombia, que tiene potencial, pero también muchas necesidades”, expresó.

“Necesitamos apoyo no solo a nivel local, que se nos hace muy difícil suplir todas estas carencias, sino también a nivel departamental y nacional, para que realmente se dé solución a esta situación”, concluyó.

Los docentes esperan una respuesta urgente de las autoridades para garantizar conectividad estable y evitar mayores afectaciones al derecho a la educación en esta zona del Catatumbo.