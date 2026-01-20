Explosivo en Suárez, Cauca, causó daños en viviendas y locales comerciales

Suárez, Cauca

En la madrugada de este martes se registró la activación de un artefacto explosivo en el barrio Las Mercedes, en inmediaciones del parque principal del municipio de Suárez, en el norte del Cauca.

De acuerdo con la Policía Nacional, el artefacto habría sido abandonado y camuflado en bolsas de basura.

La explosión provocó daños en viviendas, vehículos y locales comerciales del sector, sin que se reportaran personas heridas o víctimas mortales.

Tras el hecho, la empresa municipal de Servicios Públicos, informó que como medida preventiva, solo se recogerán las bolsas entregadas directamente por los usuarios al momento de la recolección y que “no se retirarán residuos que permanezcan en la vía pública por motivos de seguridad”.

La entidad reiteró el llamado a no manipular objetos sospechosos y a reportarlos de inmediato a las autoridades.

Por su parte, la Alcaldía de Suárez rechazó lo ocurrido y expresó su “preocupación por la presencia de explosivos en zonas habitadas y transitadas diariamente por la población civil”, señalando que este tipo de hechos pone en riesgo a niños, adolescentes, adultos mayores y personas ajenas al conflicto armado.

La administración insistió en la necesidad de respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario, especialmente los relacionados con la protección de la población civil.

En esta zona del departamento tiene presencia el Frente Jaime Martínez, estructura señalada de intensificar sus acciones armadas en las últimas semanas contra la Fuerza Pública mediante hostigamientos con fusil y el uso de explosivos.