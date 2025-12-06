DT de Portugal califica como especial su juego ante Colombia por el recuerdo de Hugo Rodallega

Hugo Rodallega y Roberto Martínez celebran juntos una victoria en la Premier League, durante el año 2011. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images) / Richard Heathcote

Colombia se medirá a Portugal en uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ambas selecciones comparte el Grupo K junto a Uzbekistán y un rival por definir.

La selección portuguesa, que cuenta con grandes estrellas lideradas por el crack Cristiano Ronaldo, es dirigida, además, por el español Roberto Martínez, quien ya tuvo una buena experiencia al mando de Bélgica durante Rusia 2018.

En diálogo con Caracol televisión, Martínez calificó su partido con la Selección Colombia como “especial”, principalmente por Hugo Rodallega, a quien recordó por haberlo dirigido durante su paso por el Wigan en la Premier League, durante los años 2009 y 2013.

“Jugar contra Colombia para mí siempre es especial, porque tengo unos recuerdos increíbles de tener a Hugo Rodallega, que siempre es, para mí, un embajador del fútbol colombiano y alguien que respeto muchísimo, y de alguna manera me da a entender mucho lo que es el futbolista colombiano cuando juega con la Selección y cuando juega en citas como el Mundial”, comentó el español.

Y añadió, elogiando a la Selección Colombia: “Competitivo, pero que tiene magia para demostrar el talento individual y yo creo que eso es lo que esperamos de la Selección colombiana. También hace poco vimos el partido amistoso contra España, que muestra la capacidad de estilos que tiene esta Selección colombiana, con una generación que sabe muy bien utilizar las armas que tiene, muchísimo respeto”.

El duelo entre Colombia y Portugal cerra el Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El juego, aunque con sede por definir, se disputará el día 27 de junio.