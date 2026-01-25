Regresa el Nokia 1100 uno de los celulares más queridos: Este es su precio y dónde conseguirlo

Regresa el Nokia 1100 uno de los celulares más queridos y recordados: Este es su precio y dónde conseguirlo

El celular Nokia 1100 fue quizá uno de los primeros teléfonos celulares que muchas generaciones en Colombia pudieron tener ya que era de fácil acceso, su precio no era tan alto y además tenía una gran durabilidad de la batería, era muy fuerte y casi nunca se dañaba.

Luego, con el tiempo, este equipo celular fue desplazado por otros equipos celulares que permitían mayor conectividad y tener otro tipo de funciones. Sin embargo, este es uno de esos modelos recordados con gran cariño.

Este equipo fue lanzado en el año 2003, se convirtió en todo un ícono mundial y en 2007 se declaró como el dispositivo electrónico más vendido en la historia de la humanidad con 250 millones de unidades vendidas. Hoy en día, vuelve a despertar interés entre usuarios y coleccionistas.

¿Por qué vuelve a ser tendencia el celular Nokia 1100?

Más de 20 años después del lanzamiento de equipo de telefonía móvil es casi imposible encontrar un Nokia 1100 nuevo, ya que, la producción terminó hace mucho y las unidades que sobreviven aún hacen en un mercado muy concreto: la venta de minutos celulares.

Hoy en día se puede conseguir en forma de coleccionables para los nostálgicos y quienes tienen buenos recuerdos de este equipo celular.

¿Dónde se puede conseguir el celular Nokia 1100?

Actualmente se puede conseguir en diferentes plataformas de comercio electrónico como Ebay, incluso algunos de ellos se pueden encontrar con su caja coleccionable.

¿Qué precio tiene el celular Nokia 1100?

En estas plataformas de comercio electrónico el equipo se puede conseguir con precios desde los 85.000 pesos colombianos, en otros casos, se consigue de forma internacional desde los 70 dólares, aunque las versiones en caja original o en excelente estado alcanzan valores más altos.

Con más de 250 millones de unidades distribuidas en el mundo, ningún otro modelo ha logrado superarlo.

Incluso con el avance de los smartphones, este equipo básico sigue liderando el ranking, demostrando que la simplicidad también puede marcar historia.

Hoy, la marca opera bajo la gestión de HMD Global, una empresa finlandesa que fabrica tanto smartphones como teléfonos básicos usando el nombre Nokia. Siguen apostando por la durabilidad y la sencillez, pero sin el impacto cultural que tuvo el 1100.

