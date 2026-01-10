Samsung Galaxy S26: lanzamiento en Colombia y detalles del teléfono más potente de la marca

Los amantes de la tecnología tienen nuevas experiencias cada día que les ofrecen sus equipos celulares. Así mismo, cada vez son más las necesidades que tienen los usuarios y a los que las marcas deben responder.

Lea también: ¿Vale la pena comprar el iPhone 17 si ya tiene el 16?: Diferencias clave entre los dos equipos

En el marco de esas actualizaciones Samsung presentará en los próximos días su nueva línea llamada Samsung Galaxy S26 Ultra con la que hay una gran expectativa por parte de los más seguidores no solo de la marca si no de la tecnología en general.

Características que tendrá el Samsung Galaxy S26:

Desde mediados del 2025, ha habido varias filtraciones sobre lo que traerá el Galaxy S26 Ultra, allí se detallan desde las especificaciones de hardware hasta el diseño y los colores en los que se presentará. Una de esas especulaciones indica que Samsung incorporará el nuevo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 y mejoras en pantalla y cámara que podrían colocarlo muy arriba en términos de rendimiento general.

Además, la aparición de colores inusuales como el naranja vibrante, similar al presentado por Apple con el iPhone 17 Pro, ha alimentado expectativas y comparaciones anticipadas entre ambos dispositivos.

Le puede interesar: Rog Xbox Ally : Microsoft anuncia su nueva consola portátil, precios y cuándo sale en Colombia

También se habla de una pantalla con tecnología M14 OLED y posibles avances en brillo, potencia de procesamiento y S Pen rediseñado.

Samsung ha incorporado en sus últimos lanzamientos funciones de inteligencia artificial (IA), y ya se habla de cómo estas herramientas podrían ser aún más integradas en el Galaxy S26 Ultra, algo que muchos consumidores esperan como un nuevo enfoque en smartphones potentes y “listos para el futuro”.

Otras características de este celular son:

Batería: 5,400 mAh con carga rápida de 60W/65W y carga inalámbrica Qi2

5,400 mAh con carga rápida de 60W/65W y carga inalámbrica Qi2 Conectividad Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 y NFC

5.4, Wi-Fi 7 y NFC Android 16 con capa One UI

con capa One UI Cámaras: Sensor principal 200MP (Sony), teleobjetivos 3x (12MP) y 5x (50MP), gran angular 50MP, frontal 12MP

Sensor principal 200MP (Sony), teleobjetivos 3x (12MP) y 5x (50MP), gran angular 50MP, frontal 12MP Procesador Snapdragon 8 Gen 4 o Exynos 2600

¿Cuándo es el lanzamiento del Samsung Galaxy S26?

El Samsung Galaxy S26 Ultra se presentará globalmente en el evento Galaxy Unpacked el próximo 25 de febrero de 2026, se espera que en Colombia la fecha sea a la par que el lanzamiento mundial o un par de días después a inicios del mes de marzo.

Más información: Nubia, marca de celulares, llega a Colombia: Se enfocará conquistar Bogotá, Cali, Medellín y Pasto

¿Cuánto valdría el Samsung Galaxy S26 Ultra?

En el marco de las filtraciones que se han hecho sobre este equipo celular de la marca Samsung, una de las más recientes indica que el precio de los Samsung Galaxy S26 Ultra podrían ser los mismo de los Galaxy S25 de hace un año, es decir, los precios de los Galaxy S26 podrían quedar de la siguiente manera: